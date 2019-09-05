Источник сообщил о госпитализации экипажа разбившегося Ми-8

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Медики оказывают помощь экипажу военного вертолета Ми-8, разбившегося под Саратовом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все три человека из экипажа госпитализированы. Им оказывается помощь", - сказал собеседник агентства.

Первое #ВИДЕО с места жесткой посадки вертолета Ми-8 под Саратовом https://t.co/3AKvgMOiNL pic.twitter.com/dc3UoYdmsl — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 5, 2019

Как сообщало Минобороны, в четверг вертолет Ми-8 перевернулся при разгоне по взлетно-посадочной полосе, однако члены экипажа смогли покинуть вертолет и не пострадали, а пассажиров на борту не было.

По данным ведомства, причиной крушения могло стать разрушение стойки шасси.