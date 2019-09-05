Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме под Саратовом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Саратовской области разбился военный вертолет, сообщил "Интерфаксу" в четверг осведомленный источник.

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, несколько человек удалось спасти.

Между тем зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента никто не пострадал.

"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - заявил он.

В свою очередь Минобороны России сообщает, что Ми-8 опрокинулся при разгоне. "5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было",- заявили в Минобороны РФ.

"По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.