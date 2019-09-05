Поиск

Военный вертолет Ми-8 разбился на аэродроме под Саратовом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Саратовской области разбился военный вертолет, сообщил "Интерфаксу" в четверг осведомленный источник.

"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, несколько человек удалось спасти.

Между тем зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента никто не пострадал.

"При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - заявил он.

В свою очередь Минобороны России сообщает, что Ми-8 опрокинулся при разгоне. "5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было",- заявили в Минобороны РФ.

"По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - сказали в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Саратовская область Ми-8

Новости по теме

Новости

Власти опровергли данные о госпитализации экипажа разбившегося под Саратовом Ми-8

Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

Следователи не нашли в "Крестах" "пресс-хаты"

Минфин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя

Минфин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя

Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны 4 млн рублей за танковый обстрел

Восточный экономический форум - 2019

Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Сбербанк готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Взрыв на полигоне под Архангельском

В России собрались изменить работу системы радиационного мониторинга

Объединенная двигателестроительная корпорация подтвердила задержание своего сотрудника

Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа

Восточный экономический форум - 2019

Путин предлагал Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');