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Власти опровергли данные о госпитализации экипажа разбившегося под Саратовом Ми-8

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экипажу военного вертолета Ми-8, разбившегося под Саратовом, госпитализация не понадобилась. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампред областного правительства Роман Бусаргин.

"Не было такой необходимости", - сказал Бусаргин. Ранее со ссылкой на источник сообщалось о госпитализации трех членов экипажа.

По данным Минобороны России, военный вертолет Ми-8 опрокинулся в четверг, 5 сентября, на аэродроме в Саратовской области при разгоне по взлетно-посадочной полосе (ВПП). "Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - заявили в военном ведомстве.

Предварительная причина ЧП - разрушение одной из стоек шасси, добавили в министерстве. В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Ми-8 Саратов Роман Бусаргин Минобороны

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