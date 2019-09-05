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Суд рассмотрит иск единоросса Метельского к Навальному и ФБК 24 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил на 24 сентября подготовительные слушания по иску секретаря главы московского отделения "Единой России" Андрея Метельского, вице-спикера Мосгордумы к Алексею Навальному, Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному кандидату Константину Янкаускасу. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Об иске Метельского о защите чести и достоинства стало известно 2 сентября, суд принял это заявление 29 августа.

Пресс-секретарь единоросса Ирина Елиферова объясняла, что иск связан с расследованием ФБК, и что Метельский потребует опровержения и извинений, а деньги ему не важны.

1 июля ФБК выпустил расследование, в котором утверждал, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и недвижимостью в Москве за 5,7 млрд рублей, а также недвижимостью на Рублевском шоссе и в Калининграде, а большая часть этого имущества записана на мать единоросса - пенсионерку, на его жену и сына. Метельский заявил, что к указанной недвижимости он не имеет никакого отношения. Его мать приобрела все это имущество законно. Он связал публикацию ФБК с предстоящими выборами в Мосгордуму и пообещал подать на ФБК в суд. В "Единой России" проверять публикацию отказались и связали ее с политической борьбой.

29 августа ФБК выпустил новую публикацию о том, что в 2015 году Метельский, находясь на госслужбе, через подставное лицо купил московскую компанию "Альпин" - дилера мотоциклов Yamaha. Компания зарегистрирована на имя друга и советника Метельского Петра Ивановского.

Метельский в пятый раз участвует в выборах в Мосгордуму, он был депутатом четыре срока подряд. Сейчас он идет на выборы как самовидвиженец.

Алексей Навальный ФБК Андрей Метельский Константин Янкаускас Симоновский суд

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