Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Алексей Навальный Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Суд принял иск 29 августа, решается вопрос о его принятию к производству, сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Суть иска она не раскрыла.

Метельский в пятый раз участвует в выборах в Мосгордуму, он был депутатом четыре срока подряд. Сейчас он идет на выборы как самовидвиженец.

1 июля ФБК выпустил расследование, в котором утверждал, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и недвижимостью в Москве за 5,7 млрд рублей, а также недвижимостью на Рублевском шоссе и в Калининграде, а большая часть этого имущества записана на мать единоросса - пенсионерку, на его жену и сына. В фонде утверждают, что матери Метельского принадлежит пентхаус площадью 600 квадратных метров на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье, а оформленная на нее компания строит гостиницу рядом с Павелецким вокзалом. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии стоимостью 40 млн евро, говорилось в публикации.

Метельский заявил, что к указанной недвижимости он не имеет никакого отношения. Его мать приобрела все это имущество законно. Он связал публикацию ФБК с предстоящими выборами в Мосгордуму и пообещал подать на ФБК в суд. В "Единой России" проверять публикацию отказались и связали ее с политической борьбой.

29 августа ФБК выпустил новую публикацию о том, что в 2015 году Метельский, находясь на госслужбе, через подставное лицо купил московскую компанию "Альпин" - дилера мотоциклов Yamaha. Компания зарегистрирована на имя друга и советника Метельского Петра Ивановского.