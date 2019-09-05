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К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

Истец - компания, сдающая автомобили в аренду и лизинг

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован в суде 5 сентября. В качестве третьего лица, привлеченного к делу, в карточке иска указан телеканал "Дождь". Иных подробностей и документов, кроме суммы исковых требований, карточка не содержит.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ФЛАЙ АВТО" зарегистрировано в Москве, 100% общества принадлежит Леухину Дмитрию Борисовичу. Основной вид деятельности компании - "аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств".

Комментариями сторон по делу "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее в начале сентября стало известно, что иск к Алексею Навальному, Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному кандидату Константину Янкаускасу подал секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. Решение он принял на фоне публикаций о нем в ФБК. Заседание суда назначено на 24 сентября.

Алексей Навальный Фонд борьбы с коррупцией

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