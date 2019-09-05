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Навальный сообщил об обысках в ФБК

Навальный сообщил об обысках в ФБК
Архивное фото
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

В твиттере "Навальный.Live" сообщается, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. О целях обыска, по словам сотрудников ФБК, им не говорят.

"Интерфакс" не располагает информацией по этому поводу из правоохранительных органов.

Ранее в отношении руководства ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. 8 августа в ФБК уже прошли обыски по этому делу. Также с обысками приходили к юристам ФБК Вячеславу Гимади, Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Владлену Лосю, а также к сотруднику видеопродакшна Виталию Колесникову и региональному менеджеру Анастасии Кадетовой.

Пресненский суд Москвы велел наложить обеспечительный арест на 75 миллионов рублей на счетах ФБК.

Алексей Навальный ФБК

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