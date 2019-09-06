Памфилова сказала, что у нее "все нормально" после нападения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказалась отвечать на вопросы о нападении на нее, случившемся в ночь на 6 сентября.

"Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это", - сказала она на конференции "Цифровизация избирательного процесса".

В пресс-службе ЦИКа подтвердили факт нападения на дом Эллы Памфиловой ночью 6 сентября. "Из дома ничего не похищено. Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в Международной конференции", - сказали в пресс-службе комиссии.

Основной версией нападения следствие считает попытку кражи, сообщал информированный источник "Интерфакса".

Как сообщили в МВД, глубокой ночью мужчина в маске проник на террасу дома Памфиловой в городском округе Истра в Подмосковье. Он несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. По факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Руководство МВД взяло расследование на контроль.

Оппозиционер Алексей Навальный предположил, что нападение было фейковым, и его организовали в Кремле и ЦИК, чтобы отвлечь внимание от фальсификаций на выборах в Петербурге, Москве и других городах.