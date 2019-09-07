Три автобуса покинули территорию СИЗО "Лефортово", где содержатся украинцы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что "в эти минуты (из "Лефортово") ожидается отправка транспорта в аэропорт с гражданами Украины, которых собираются передать".

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле "35 на 35", однако к предполагаемой дате начала запуска этого процесса - 7 сентября - в списки могут быть внесены коррективы, сообщил "Интерфаксу" в минувшую пятницу информированный источник. По его словам, Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и еще 11 заключенных, в числе которых - украинский режиссер Олег Сенцов.

Киев планировал передать Москве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха и бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство, сказал источник. Под вопросом остается передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Долгие переговоры

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

В четверг, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Киев "финализируют переговоры по поводу обмена", который будет "достаточно крупным и масштабным".

Ранее диписточники "Интерфакса" сообщили, что обмен может состояться до конца недели, а наиболее вероятная дата - 7 сентября.

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО "Лефортово", сообщил 20 августа "Мемориал". Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных на Украине граждан РФ, сообщил агентству "Интерфакс" что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова. В эфире "России 24" он уточнил, что 12 россиян могут принять участие в обмене.

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.