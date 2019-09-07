Самолеты одновременно вылетели из "Внуково" и "Борисполя" для обмена заключенными

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", который везет в Москву россиян - участников обмена, вылетел из аэропорта "Борисполь". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

"Только что из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами", - в свою очередь сказал агентству "Интерфакс" информированный источник.

Одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Эту информацию подтверждает корреспондент "Интерфакса", находящийся в Москве.

Между тем информированный источник сообщает, что выданные Украине граждане после прибытия на родину пройдут медицинское обследование, после чего отправятся домой. Все прибывшие будут сопровождаться родственниками, которые уже ожидают их в аэропорту "Борисполь".