Поиск

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Списки могут меняться вплоть до даты начала обмена - 7 сентября, известно собеседнику "Интерфакса"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.

По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин на встрече с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.

Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после "керченского инцидента" и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей, добавил собеседник агентства.

По его словам, Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство. - сказал источник. Вышинский ранее говорил, что не согласен на обмен и хочет добиться оправдания в украинском суде.

6 сентября Путин заявил на ВЭФ-2019, что переговоры об обмене близки к завершению и что обмен будет масштабным. Дипломатические источники "Интерфакса" назвали вероятной датой начала обмена 7 сентября. Ранее предполагалось, что пленных обменяют до конца августа, но процесс забуксовал. В августе осужденных в России украинцев начали свозить в следственные изоляторы Москвы.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

Олег Сенцов Владимир Цемах Николай Карпюк Станислав Клых Киев Москва Виктор Медведчук Владимир Путин Кирилл Вышинский

Новости по теме

Новости

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Что случилось этой ночью: пятница, 6 сентября

Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в британских кинотеатрах

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30

РФ потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию задержанного сотрудника ОДК

Задержанного в Италии сотрудника ОДК обвинили в краже коммерческой тайны

Задержанного в Италии сотрудника ОДК обвинили в краже коммерческой тайны

Трамп перевел $771 млн из программы по противодействию РФ на стену с Мексикой

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список

Украина включила свидетеля по делу о крушении рейса МН17 в обменный список

Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК

МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');