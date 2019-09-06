Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Списки могут меняться вплоть до даты начала обмена - 7 сентября, известно собеседнику "Интерфакса"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.

По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин на встрече с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.

Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после "керченского инцидента" и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей, добавил собеседник агентства.

По его словам, Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство. - сказал источник. Вышинский ранее говорил, что не согласен на обмен и хочет добиться оправдания в украинском суде.

6 сентября Путин заявил на ВЭФ-2019, что переговоры об обмене близки к завершению и что обмен будет масштабным. Дипломатические источники "Интерфакса" назвали вероятной датой начала обмена 7 сентября. Ранее предполагалось, что пленных обменяют до конца августа, но процесс забуксовал. В августе осужденных в России украинцев начали свозить в следственные изоляторы Москвы.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".