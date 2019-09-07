Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Главы России и Украины обсудили дальнейшие шаги в рамках Минских договоренностей, дали оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц

Владимир Путин. Архивное фото. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба президента РФ.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Комментируя проблематику внутриукраинского урегулирования, лидеры государств подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон, отмечает пресс-служба.

"В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита "нормандской четверки" Президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего - минского "Комплекса мер", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.