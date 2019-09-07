В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Ещё одна мощная новость сегодняшнего дня - третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает", - написал Косачев в фейсбуке

По его мнению, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов.

"Добрый признак. Надеемся на лучшее", - отметил сенатор.

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Касательно проблематики внутриукраинского урегулирования лидеры государств подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон, отмечает пресс-служба.

"В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита "нормандской четверки" Президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего - минского "Комплекса мер", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.