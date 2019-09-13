Кремль потребует заключения письменных договоренностей на "нормандском саммите"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Новый "нормандский саммит" должен завершиться "железными договоренностями", которые должны быть зафиксированы на бумаге, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он назвал вопросы, по которым в Кремле ждут решений.

"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых пилотных районах - станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - сказал он и напомнил, что это давно обсуждают помощники президентов "нормандской четверки" и в Контактной группе по Донбассу.

"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - продолжил чиновник.

Ушаков напомнил, что достигнутые на прошлых саммитах договоренности "не всегда соблюдались" украинской стороной. "Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - добавил он.

По его словам, подготовка к саммиту идет в закрытом режиме.

Дата предстоящего саммита еще не определена. По оценке Ушакова, шансов, что он пройдет на следующей неделе, нет, а если подготовительная работа будет успешной, то саммит возможен в октябре. Решение по дате будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне помощников глав государств, объяснил он. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу в Париже в Кремле поддерживают, добавил помощник Владимира Путина.