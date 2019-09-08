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Явка на выборах губернатора Петербурга на 10:00 составила 1,86%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по состоянию на 10:00 составила 1,86%, сообщил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин журналистам в воскресенье.

"Количество избирателей, принявших участие в выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга, (на 10:00 составила) 70 тыс. 274 человека. Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей - 1,86%", - уточнил он.

В 2014 году на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 10:00 явка избирателей составляла 10,22% с учетом досрочного голосования.

В воскресенье петербуржцам предстоит выбрать губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Петербург ЦИК

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