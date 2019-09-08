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В Петербурге начались выборы губернатора и муниципальных депутатов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье петербуржцам предстоит выбрать губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Для участия в губернаторских выборах были зарегистрированы четыре кандидата, но 30 августа кандидат от КПРФ Владимир Бортко снялся с выборов. Теперь петербуржцам предстоит выбирать главу города из трех кандидатов: самовыдвиженца, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") и Михаила Амосова ("Гражданская платформа").

Участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Для голосования организованы 30 территориальных избирательных комиссий и 1 944 участковые избирательные комиссии/

В единый день голосования также будут проводиться выборы депутатов 110 муниципальных советов. Замещается 1 560 мандатов. Для участия в выборах зарегистрированы 5 372 кандидата: 1 678 - самовыдвиженцы, 1 471 от "Единой России", 510 от "Справедливой России", 505 представителей ЛДПР, 436 от КПРФ, 409 от партии "Яблоко", 241 от "Партии Роста".

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