В научном центре "Роскосмоса" поймали группу вандалов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа злоумышленников численностью до 50 человек планировала акты вандализма в научно-испытательном центре "Роскосмоса", 14 человек задержаны.

Как заявили в пресс-службе госкорпорации, служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в субботу, 7 сентября задержала трех человек, которые планировали сделать фотографии на крыше и внутри объекта для публикации их в интернете.

Было установлено, что группа до 50 человек планировала проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в ночь на 8 сентября.

Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны Госкорпорации "Роскосмос" были задержаны сначала двое, а затем еще 12 человек.

Задержанные лица были отправлены в отдел полиции.

В пресс-службе добавили, что о случившемся доложено руководству госкорпорации и правоохранительным органам.

ФКП "НИЦ РКП" - головной испытательный центр Роскосмоса по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений. Центр располагается в Сергиево-Посадском районе Московской области