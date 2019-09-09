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Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии "Роскосмоса"

Он назвал пощечиной системе безопасности появление посторонних в НИЦ РКП

Рогозин обратил внимание на гражданство некоторых задержанных на предприятии "Роскосмоса"
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - У предполагаемых вандалов, которых задержали 8 сентября на ключевом предприятии "Роскосмоса", нашли "не только фотоаппараты", но и еще "много интересного", "там политическая принадлежность и гражданство их интересны", сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, мотивы задержанных выясняют полицейские.

"Я думаю, ими не только полиция будет интересоваться", - добавил он.

Он напомнил, что их задержали в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), где проходят испытания всех ракетных двигателей. Задержание прошло до периметра безопасности, находящегося в ведении ведомственной охраны "Роскосмоса", на территории, где находятся арендаторы.

"Сначала была задержана небольшая группа, потом выяснилось, что появятся их товарищи. Товарищей упаковали, отдали их в полицию. Вандалы они или не вандалы, а кто-то поинтереснее, мне это даже не это важно сейчас, для нас важно, что сработала система безопасности", - сказал Рогозин.

Он решил поощрить тех, кто обеспечил безопасность территории НИЦ РКП, и пообещал, что госкорпорация будет строго следить за безопасностью на своих предприятиях.

"Дело не в том, кто проник, это же пощечина системе безопасности. Если блогер проник, бог с ним, его почистить и отпустят, а если какая-нибудь диверсионная группа? Мое отношение к любым проникновениям, любым нарушениям отрицательное. Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности", - сказал глава "Роскосмоса". Он пообещал, что в этом случае никого жалеть не будут: "блогеры они, танцовщики или террористы, какая разница?"

В минувшее воскресенье "Роскосмос" объявил, что в НИЦ РКП днем ранее задержали 14 человек. Предположительно, они планировали попортить оборудование. В госкорпорации не исключают, что общая численность группы могла достигать полусотни человек. Сначала задержали троих, их заподозрили в намерении сделать фотографии внутри предприятия и с его крыши и выложить снимки в интернет. Утром 8 сентября и по периметру предприятия были задержаны остальные. Всех их поймали сотрудники службы безопасности и охраны "Роскосмоса" и передали полиции.

ФКП "НИЦ РКП" - головной испытательный центр "Роскосмоса" по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений. Предприятие находится в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Дмитрий Рогозин Роскосмос НИЦ РКП МВД

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