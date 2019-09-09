Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области, единорос Андрей Бочаров одержал победу на выборах главы региона, сообщает пресс-служба облизбиркома в понедельник.

"По итогам подсчета 100% протоколов побеждает Бочаров с результатом 76,81 % голосов", - говорится в сообщении.

Его ближайший соперник - Алексей Буров из КПРФ - набрал 11,39%. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Рублева (6,26%), четвертое - у Сергея Полещука из "Справедливой России" (3,39%).

Явка на выборах губернатора составила 41,23%. Этот показатель выше, чем на аналогичных выборах в 2017 году, когда явка составила около 37%.

Подсчет итогов выборов регионального парламента на данный момент продолжается.

В августе эксперты Фонда развития гражданского общества допускали, что Бочарову не удастся победить на выборах в первом туре, несмотря на "очень слабых соперников".

"С 1990-х годов регион, скажем так, привык к "вольнице". Больше 20 лет в области не было порядка, все губернаторы оказывались в равной степени неэффективными, местные элиты невозбранно "воевали" с ними и друг с другом", - отмечалось в докладе.