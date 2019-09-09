Поиск

Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области, единорос Андрей Бочаров одержал победу на выборах главы региона, сообщает пресс-служба облизбиркома в понедельник.

"По итогам подсчета 100% протоколов побеждает Бочаров с результатом 76,81 % голосов", - говорится в сообщении.

Его ближайший соперник - Алексей Буров из КПРФ - набрал 11,39%. Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Рублева (6,26%), четвертое - у Сергея Полещука из "Справедливой России" (3,39%).

Явка на выборах губернатора составила 41,23%. Этот показатель выше, чем на аналогичных выборах в 2017 году, когда явка составила около 37%.

Подсчет итогов выборов регионального парламента на данный момент продолжается.

В августе эксперты Фонда развития гражданского общества допускали, что Бочарову не удастся победить на выборах в первом туре, несмотря на "очень слабых соперников".

"С 1990-х годов регион, скажем так, привык к "вольнице". Больше 20 лет в области не было порядка, все губернаторы оказывались в равной степени неэффективными, местные элиты невозбранно "воевали" с ними и друг с другом", - отмечалось в докладе.

Андрей Бочаров Волгоградская область Единая Россия

Новости по теме

Новости

Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах в субъектах РФ

"GM-АвтоВАЗ" возобновил производство после недели простоя из-за низкого спроса

"GM-АвтоВАЗ" возобновил производство после недели простоя из-за низкого спроса

Врио губернатора Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Врио главы Курской области Старовойт победил на выборах с 81% голосов

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Врио главы Алтая Хорохордин победил на выборах почти с 59% голосов

ЛДПР с 56% голосов победила на выборах в парламент Хабаровского края

Врио губернатора Оренбургской области Паслер победил на выборах с 65% голосов

Врио губернатора Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

Беглов сохранил лидерство на выборах главы Петербурга после подсчета 20% голосов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');