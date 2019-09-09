Врио губернатора Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко набрал 56,15% голосов, обработаны 100% бюллетеней, сообщил журналистам заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов в понедельник.

"У нас в регионе зарегистрировано 376 777 избирателей, приняли участие в выборах 140 747 человек. Явка составила 37,37%, что на уровне выборов главы региона в 2015 году. Наибольшее количество голосов избиратели отдали Лимаренко - 78 935 человек, или 56,15%", - сказал Сиваконов.

Он отметил, что выборы в регионе прошли спокойно.

На кресло сахалинского губернатора, как и на выборах главы региона в 2015 году, претендовали пять кандидатов: первый секретарь сахалинского отделения "Коммунистов России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР, кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Дмитрий Кочергин, а также кандидат-самовыдвиженец - врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Губернатор избирается на срок в пять лет.

В сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В этой связи в декабре 2018 года президент РФ назначил врио сахалинского губернатора Лимаренко.