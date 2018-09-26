Врио главы Приморья назначен Кожемяко, побывавший губернатором трех регионов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Это четвертый регион Дальнего Востока, который возглавил Олег Кожемяко. В разные годы он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

"Хотелось бы согласовать с вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края", - заявил на встрече с Путиным Кожемяко.

Президент ответил, что не возражает.

"Такой важный регион, как Приморье, не может оставаться без руководства, и исполняющий обязанности Тарасенко уже попросился на другую работу, понятно, почему, но оставлять такую значимую территорию и такой важный регион, как Приморский край, без руководства невозможно, не только на два месяца, но и на один день", - сказал в связи с этим президент.

"Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные с руководством Сахалинской области и с руководством Приморского края. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину", - сказал Путин.

Второй тур выборов губернатора Приморья, который прошел в середине сентября, закончился скандалом. Кандидат от "Единой России", врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов против 48,06% - у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. При этом по итогам подсчета 95% голосов Ищенко опережал Тарасенко на 5% (51,61% против 45,79%). После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.

Комментируя смену прио главы региона заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил "Интерфаксу", что повторные выборы губернатора Приморья пройдут, как и планировалось, в течение трех месяцев.