Поиск

ЛДПР с 56% голосов победила на выборах в парламент Хабаровского края

КПРФ на втором месте, "Единая Россия" - на третьем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ЛДПР побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Хабаровского края после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса", по предварительным итогам голосования, ЛДПР набирает 56,12%, за ними идут КПРФ с 17,24%, третьи - "Единая Россия" с 12,51%.

Кроме того, "Справедливая Россия" набрала 3,53% голосов, "Коммунисты России" - 3,43, "Партия Роста" - 1,74%, партия "Родина" - 1,69%.

В воскресенье в Хабаровском крае прошло голосование на выборах в думу седьмого созыва, которая состоит из 36 депутатов. 12 из них избирается по партийным спискам, 24 - по одномандатным округам.

Наряду с выборами в краевой парламент жители нескольких районов в воскресенье выбирали депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Предварительные данные также пока говорят о том, что лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.

ЛДПР КПРФ Единая Россия Справедливая Россия Коммунисты России Родина Партия Роста Хабаровский край

Новости по теме

Новости

Врио главы Алтая Хорохордин победил на выборах почти с 59% голосов

Врио губернатора Оренбургской области Паслер победил на выборах с 65% голосов

Врио губернатора Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

Беглов сохранил лидерство на выборах главы Петербурга после подсчета 20% голосов

Преимущество Беглова на выборах главы Петербурга уменьшилось после обработки 3,5% голосов

Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в РФ

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

Беглов вышел в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Беглов вышел в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Хабиров вышел в лидеры на выборах главы Башкирии

Ивану Голунову вручили премию "Камертон" имени Анны Политковской

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');