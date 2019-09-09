ЛДПР с 56% голосов победила на выборах в парламент Хабаровского края

КПРФ на втором месте, "Единая Россия" - на третьем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ЛДПР побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Хабаровского края после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса", по предварительным итогам голосования, ЛДПР набирает 56,12%, за ними идут КПРФ с 17,24%, третьи - "Единая Россия" с 12,51%.

Кроме того, "Справедливая Россия" набрала 3,53% голосов, "Коммунисты России" - 3,43, "Партия Роста" - 1,74%, партия "Родина" - 1,69%.

В воскресенье в Хабаровском крае прошло голосование на выборах в думу седьмого созыва, которая состоит из 36 депутатов. 12 из них избирается по партийным спискам, 24 - по одномандатным округам.

Наряду с выборами в краевой парламент жители нескольких районов в воскресенье выбирали депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Предварительные данные также пока говорят о том, что лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.