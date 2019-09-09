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Врио губернатора Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, выдвинутый от "Единой России", побеждает на выборах главы региона с 67,29% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в областном избиркоме.

За ним следует представитель КПРФ Сергей Токарев с 20,03% голосов, третье место занимает Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия") - 4,6%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" набрал 3,19%, Андрей Григорьев ("Патриоты России") - 2,88%.

По предварительным данным, явка на выборах губернатора Липецкой области составила 46%.

Артамонов был назначен врио главы Липецкой области 2 октября 2018 года после ухода по собственному желанию Олега Королева, возглавлявшего регион более 20 лет.

До назначения в Липецкую область Артамонов занимал пост вице-президента Сбербанка - председателя Среднерусского банка.

Липецкая область Единая Россия Игорь Артамонов

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