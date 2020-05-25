Липецкие власти объяснили слова губернатора об изменении статистики по COVID-19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Администрация Липецкой области разъяснила ситуацию с требованием главы региона Игоря Артамонова скорректировать данные о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в социальных сетях распространяется аудиозапись, сделанная в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Фрагмент содержит информацию о неточностях при передаче данных по COVID-19 в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пресс-служба отмечает, что запись подлинная. Подчеркивается, что "речь шла не об искажении данных, а о количестве тестов на сто тысяч населения".

"Это один из трех показателей, который определен Роспотребнадзором как ведущий к разрешению смягчений противоэпидемиологических мер. Обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области", - говорится в сообщении.

Глава региона в ходе заседания подчеркнул, что для того чтобы не было ошибок и несоответствий, необходимо тщательно заполнять отчетность и быть на постоянной связи с руководством ИЦК. Кроме того, Игорь Артамонов поручил привести отчетность в соответствие с фактическими цифрами, пояснили в пресс-службе.

"Ранее регион уже сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу. В частности, когда 28 апреля в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить. Ошибка была исправлена", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников опубликовал в своем телеграм-канале аудиозапись, на которой губернатор Артамонов обсуждал со своими подчиненными изменение данных по коронавирусу.

По данным оперативного штаба, на 25 мая в Липецкой области зарегистрировано 1 тыс. 696 случаев новой коронавирусной инфекции. 539 человек выздоровели, пять человек умерли.