В России

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работу

Олег Королев уже обратился к президенту РФ с просьбой о переводе

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работу
Олег Королев
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту РФ с просьбой перевести его на другую работу.

"Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось", - говорится в заявлении Королева, размещенном на сайте областной администрации.

"Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый пятилетний срок главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи", - отмечается в заявлении.

Об Олеге Королеве

Королев родился 23 февраля 1952 года в поселке Тербуны Липецкой области. После службы в рядах Советской Армии окончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер лесного хозяйства". В 1995 году получил специальность экономиста финансовых и налоговых структур в Воронежском аграрном университете. Доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1973 году в Тербунском лесхозе - инженер охраны и защиты леса, начальник цеха. С 1979 по 1985 годы - председатель колхоза в Долгоруковском районе Липецкой области. С 1985 по 1991 годы - руководитель Добринского района. В 1991-1992 годах - управляющий трестом "Липецкводмелиорация".

С 1990 года - депутат, а с 1992 по 1998 годы - председатель Липецкого областного Совета депутатов. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации РФ. С января 1996 по январь 2002 года - заместитель председателя Совета Федерации.

Администрацию области возглавляет с 1998 года. В 2002 году переизбран на этот пост двумя третями голосов избирателей. В мае 2005 года на сессии областного Совета депутаты поддержали представление президента России Владимира Путина о наделении Королева полномочиями высшего должностного лица региона на очередной пятилетний срок.

Президент РФ Дмитрий Медведев в апреле 2010 года внёс на рассмотрение Липецкого областного Совета депутатов кандидатуру Королева для наделения его полномочиями главы администрации Липецкой области на новый пятилетний срок. Депутаты поддержали предложение главы государства, и 1 июня 2010 года Королев официально вступил в должность главы администрации Липецкой области.

С 17 мая 2014 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области до результатов досрочных выборов. В единый день голосования 14 сентября 2014 года Королев набрал 81,83 % голосов избирателей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Липецкая область, Олег Королев

Новости по теме

В России
Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работуГлава Липецкой области заявил о намерении сменить работу
Олег Королев уже обратился к президенту РФ с просьбой о переводеПодробнее
 Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставкуГубернатор Курганской области Кокорин ушел в отставку
Свое решение он объяснил переходом на новое место работыПодробнее
 Осужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонииОсужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонии
Ранее суд сократил ему срок на два месяца, засчитав каждый проведенный в СИЗО день за полтора дня в колонииПодробнее
 Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностейТри вице-губернатора Приморья освобождены от должностей
Ирина Мануйлова, Станислав Ершов, Дмитрий Братыненко покинули администрацию региона вслед за врио ТарасенкоПодробнее
В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"
Второй комиссии предстоит установить, где именно произошло воздействиеПодробнее
 Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладовВоронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов
Действующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадетПодробнее
 Первые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу
Это обеспечило полуостров дополнительными 500 МВт мощностиПодробнее
 Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года
Голикова пояснила, что баллы отменять не будут, поскольку такого понятия нет в законодательствеПодробнее
 Песков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к властиПесков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к власти
По словам бывшего главы МИ-6, решение о том, чтобы Тони Блэр сходил с Путиным в оперу, укрепило позиции последнего перед выборами в 2000 годуПодробнее
 Избитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октябряИзбитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября
Обнародование видеозаписи, на которой его пытают, привело к арестам 14 сотрудников колонии и проверкам по всей РоссииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скончался Шарль Азнавур11 фото
01 октября
Скончался Шарль Азнавур
Фотохроника 1 октября6 фото
01 октября
Фотохроника 1 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптикеКультураУмер Роман КарцевВ миреСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него могла стоять РоссияЭкономикаМинфину предложили ввести минимальную цену на пивоЭкономикаВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ миреЖертвами землетрясения в Индонезии стали больше 1200 человек

Amazon поднял минимальную зарплату всех сотрудников в США до $15 в час

Зимний дворец закроют для посетителей в день встречи Путина с канцлером Австрии

Транзит газа по газопроводу Ямал-Европа восстановился

Обвиняемый в земельных махинациях экс-мэр Махачкалы признал свою вину в суде

На берегу реки в Ростове-на-Дону загорелись 800 кв. метров травы

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работу

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работуОлег Королев уже обратился к президенту РФ с просьбой о переводе Подробнее

Госфильмофонд получит на модернизацию 3,76 млрд рублей

Владелец теплохода "Севастополь" оценил срок его отплытия из Пусана в неделю

Инфантино высоко оценил вклад Дворковича в организацию ЧМ-2018

Слова главы ФИФА обнародованы на сайте Российской шахматной федерации в канун выборов президента ФИДЕ, в которых участвует Дворкович Подробнее

Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

МИД РФ обвинил Лондон в использовании "дела Скрипаля" для противодействия международной политике РФ

Около 800 человек эвакуировали из школы в Краснодаре из-за распыления перцового газа

Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставку

Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставкуСвое решение он объяснил переходом на новое место работы Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');