Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту РФ с просьбой перевести его на другую работу.

"Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось", - говорится в заявлении Королева, размещенном на сайте областной администрации.

"Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый пятилетний срок главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи", - отмечается в заявлении.

Об Олеге Королеве

Королев родился 23 февраля 1952 года в поселке Тербуны Липецкой области. После службы в рядах Советской Армии окончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер лесного хозяйства". В 1995 году получил специальность экономиста финансовых и налоговых структур в Воронежском аграрном университете. Доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1973 году в Тербунском лесхозе - инженер охраны и защиты леса, начальник цеха. С 1979 по 1985 годы - председатель колхоза в Долгоруковском районе Липецкой области. С 1985 по 1991 годы - руководитель Добринского района. В 1991-1992 годах - управляющий трестом "Липецкводмелиорация".

С 1990 года - депутат, а с 1992 по 1998 годы - председатель Липецкого областного Совета депутатов. В декабре 1993 года избран членом Совета Федерации РФ. С января 1996 по январь 2002 года - заместитель председателя Совета Федерации.

Администрацию области возглавляет с 1998 года. В 2002 году переизбран на этот пост двумя третями голосов избирателей. В мае 2005 года на сессии областного Совета депутаты поддержали представление президента России Владимира Путина о наделении Королева полномочиями высшего должностного лица региона на очередной пятилетний срок.

Президент РФ Дмитрий Медведев в апреле 2010 года внёс на рассмотрение Липецкого областного Совета депутатов кандидатуру Королева для наделения его полномочиями главы администрации Липецкой области на новый пятилетний срок. Депутаты поддержали предложение главы государства, и 1 июня 2010 года Королев официально вступил в должность главы администрации Липецкой области.

С 17 мая 2014 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области до результатов досрочных выборов. В единый день голосования 14 сентября 2014 года Королев набрал 81,83 % голосов избирателей.