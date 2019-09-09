Врио главы Башкирии Хабиров победил на выборах главы республики

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы Башкирии, кандидат от "Единой России" Радий Хабиров побеждает на выборах руководителя региона с большим отрывом от остальных кандидатов, сообщил агентству "Интерфакс" представитель республиканского Центризбиркома в понедельник.

"По итогам обработки 100% бюллетеней за Хабирова проголосовали 82,02% избирателей", - сообщил собеседник агентства.

Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,87%, голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,56%. У каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2%.

По данным республиканского ЦИК, итоговая явка на выборах главы Башкирии составила 71,8%.

Избирательные участки в единый день голосования 8 сентября в Башкирии работали на два часа дольше, с 5:00 до 19:00 мск.

Срок полномочий главы республики составляет пять лет.

Хабиров был назначен врио главы Башкирии 11 октября 2018 года, после заявления Рустэма Хамитова о досрочном сложении полномочий. До этого Хабиров работал в администрации президента РФ, а в январе 2017 года был назначен врио главы подмосковного Красногорска. В марте красногорский Совет депутатов избрал его на должность главы муниципального образования.

Участие в выборах главы Башкирии приняли восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), а также Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России").