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Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах в субъектах РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители, которые участвовали в выборах в единый день голосования 8 сентября, одерживают победу по предварительным результатам.

Так, на выборах в своих регионах побеждают десять врио: самовыдвиженцы Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае.

Также одерживают победу кандидаты от "Единой России" - Денис Паслер в Оренбургской области, Андрей Чибис в Мурманской области, Радий Хабиров в Башкортостане, Олег Хорохордин в Алтайском крае и Бату Хасиков в Калмыкии.

Кроме того, на выборах побеждают трое действующих глав регионов: Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае - все кандидаты от "Единой России".

Согласно предварительным данным ЦИК, самую уверенную победу, по сравнению кандидатами-лидерами в других регионах, одерживает Александр Осипов в Забайкалье с 89,61% голосов. Там к 06:30 понедельника по московскому времени подсчитаны 99,89% протоколов участковых избирательных комиссий.

Меньше всех набрал Валерий Лимаренко в Сахалинской области. По данным краевого избиркома, он получил 56,15% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней.

В Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, состоялись порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Как заявила накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова, серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.

В свою очередь омбудсмен Петербурга Александр Шишлов заявил о дискредитации системы выдвижения кандидатов на выборах, в том числе сбор подписей.

Александр Беглов Валерий Лимаренко Алексей Текслер Денис Паслер Радий Хабиров Олег Хорохордин Андрей Бочаров

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