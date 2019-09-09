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Губернатором Забайкальского края избран Александр Осипов

Самовыдвиженец набрал почти 90% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 100% протоколов избирательных комиссий губернатором Забайкальского края избран самовыдвиженец Александр Осипов, за которого отдали голоса 89,61% избирателей.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, второе место заняла Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (3,33%), далее следуют Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" (2,59%) и представитель "Партии РОСТА" Яна Шпак (2,07%).

Досрочные выборы в крае были назначены в связи с отставкой по собственному желанию в октябре 2018 года экс-губернатора Натальи Ждановой. Указом президента РФ врио губернатора Забайкальского края был назначен Осипов.

Забайкальский край Александр Осипов

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