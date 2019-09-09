Вышинский заявил, что намерен остаться в журналистике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский планирует остаться в журналистской профессии.

"У меня появился новый опыт. Эта часть моей жизни, это понимание того, что происходит в стране. Я видел это не только из своего кабинета главного редактора, но и из другого места", - сказал Вышинский в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции в Москве.

Журналист выразил уверенность, что пережитый опыт пригодится ему в работе. "Точно есть, что рассказать", - подчеркнул он.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского в Киеве. Журналиста заподозрили в государственной измене. Сам он ранее заявлял, что против того, чтобы его обменяли на кого-то из украинцев и намерен отстаивать свою невиновность.

В конце августа 2019 года суд в Киеве смягчил главреду "РИА Новости-Украина" меру пресечения, отпустив из-под стражи под личное обязательство. Журналиста сразу же освободили из-под стражи. 7 сентября журналист вернулся в Россию.