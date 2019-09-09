Google и Facebook ответили на претензии по нарушению избирательного законодательства РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Компания Google в ответ на заявление Роскомнадзора о распространении политической рекламы в "день тишины" и день выборов заявила, что такая реклама не должна нарушать законы территорий, на которые ориентирована.

В ответ на запрос "Интерфакса" в корпорации ответили, что поддерживают ответственную политическую рекламу и исходят из того, что она будет соответствовать местным законам.

В Google не ответили на вопрос, намерен ли представитель компании прийти на заседание парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.

В свою очередь Facebook, который также был уличен Роскомнадзором в аналогичном нарушении, заявил, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook.

"Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе компании в России.

В Facebook не ответили, известно ли компании, какие конкретно факты политической рекламы, нарушающей российское законодательство, были выявлены Роскомнадзором.

В воскресенье, 8 сентября, в день Единого голосования в России, Роскомнадзор заявил, что обнаружил политическую рекламу на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook. В ведомстве подчеркнули, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

Информацию о нарушениях российского законодательства передадут в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

В Роскомнадзоре констатировали, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "день тишины".