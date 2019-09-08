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Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обнаружил политическую рекламы на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook во время выборов в РФ. В ведомстве подчеркнули, это можно расценивать как вмешательство в суверенные дела России.

Факт нарушений был установлен в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования, говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившим в "Интерфакс".

В РоссииGoogle и Facebook предупредили о запрете на политическую рекламу в РФ 7-8 сентябряЧитать подробнее

Ведомство передаст информацию о нарушениях российского законодательства для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

В Роскомнадзоре констатировали, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "день тишины".

"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это запрещено российским законом", - пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор Google YouTube Facebook

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