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Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что зарубежные интернет-компании прибегают к двойным стандартам по вопросу о размещении политической рекламы в "день тишины" и день выборов.

Таким образом он прокомментировал ответ соцсети Facebook на обвинения ведомства в том, что она нарушила российское предвыборной законодательство.

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"Если вы обратили внимание на комментарий компании Facebook, они говорит о том, что если бы к ним обратились, то они рассмотрели и в положенные сроки приняли бы решение по поводу распространения политической рекламы. В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома и это факт. В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ, - с ней ничего не произошло", - сказал Жаров в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее в понедельник, 9 сентября, комментируя обвинения Роскомнадзора, в Facebook ответили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, размещающие свой контент в соцсети.

В связи с этим Жаров счел, что имеют место двойные стандарты и попытки влияния на результаты выборов.

В воскресенье, 8 сентября, Роскомнадзор заявил, что обнаружил политическую рекламу на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook во время выборов в РФ. В ведомстве подчеркнули, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

В Google ответили, что политическая реклама должна соответствовать местным законодательным требованиям. В корпорации, как и в Facebook, не ответили, намерен ли представитель компании прийти на заседании парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, а также о том, известно ли им, какие конкретно факты политической рекламы, нарушающей российское законодательство, были выявлены Роскомнадзором.

Роскомнадзор Google Facebook Александр Жаров

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