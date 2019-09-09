Россия подала заявку на учреждение научной премии имени Менделеева

Она составит $250 тысяч

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия впервые подала в ЮНЕСКО заявку об учреждении научной премии имени Дмитрия Менделеева и рассчитывает на согласие, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Премию предлагается присуждать за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии двум ученым в год, каждый получит $250 тысяч.

Предложение в ЮНЕСКО было направлено в связи с проведением международного года Периодической таблицы химических элементов, объяснил премьер. В правительстве считают, что премия будет важна молодым ученым и целым коллективам. Медведев отметил, что главным будет не денежная часть премии, а признание заслуг на самом высоком международном уровне.

О премии Менделеева премьер рассказал на встрече с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций.

Самой престижной научной премией в мире остается Нобелевская премия. Ее вручают ежегодно за достижения в физике, химии, медицине и биологии, экономике и литературе, она составляет примерно $1 млн. Аналогом для математиков является филдсовская медаль, которую вручают раз в четыре года нескольким ученым в возрасте не старше сорока лет.

Российский бизнесмен Юрий Мильнер в 2012 году учредил премию своего имени за достижения в фундаментальной физике и присуждает ее состоявшимся ученым ($3 млн) и молодым ($100 тысяч).