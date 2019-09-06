Премию Breakthrough prize присудили за первое изображение тени черной дыры

Первое изображение тени черной дыры Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Фонд Breakthrough Prize объявил лауреатов премий Breakthrough Prize и New Horizons Prize за 2020 год, сообщает сайт N+1.

Breakthrough Prize присудили за тень черной дыры, динамику и геометрию пространств модулей абелевых дифференциалов, а также за функции молекулярных шаперонов, механизмы ощущения боли и исследования нейродегенеративных заболеваний.

New Horizons Prize дадут за топологические формы материи, получение физических данных из астрономических наблюдений, понимание квантовой теории поля, доказательство слабой гипотезы Пинскера, симплектическую геометрию и арифметическую алгебраическую геометрию. Общая сумма премий составит $21,6 млн.

Фонд Breakthrough Prize был основан в 2012 году несколькими предпринимателями, в числе которых российский бизнесмен и физик Юрий Мильнер, для поддержки фундаментальной науки. В отличие от Нобелевской премии, которую вручают за подтвержденные теории, награды Breakthrough можно получить и за сугубо теоретические работы.

Breakthrough Prize вручается раз в год в нескольких категориях: фундаментальная физика, математика и науки о жизни. В каждой номинации может быть по несколько несвязанных победителей. Каждый из них получает по $3 млн, что выводит данную награду на первое место среди научных премий по денежному эквиваленту.

Премия по фундаментальной физике в этом году досталась коллективу Телескопа горизонта событий из 347 ученых, которые смогли получить первое в истории изображение тени черной дыры. Этот международный проект объединяет радио- и миллиметровые телескопы по всему миру для формирования интерферометра с базой со всю Землю. Это позволяет добиться высочайшего углового разрешения.

Награда по математике досталась родившемуся в СССР американскому математику Алексу Эскину из Чикагского университета. Он награжден за совместные работы с лауреатом Филдсовской премии Мариам Мирзахани по динамике пространств модулей. В частности, их исследования позволили ответить на вопрос: "Пройдет ли луч света через все точки комнаты с зеркальными стенами или какая-то часть пространства останется неосвещенной?". Результаты математиков доказали, что в случае комнат многоугольной формы с углами, которые можно представить в виде рациональных дробей, луч не пройдет лишь через конечное количество точек.

Премия в области наук о жизни будет вручена четырем ученым: Джеффри Фридману из Рокфеллеровского университета, совместно Францу-Ульриху Хартлю из Института биохимии Общества Макса Планка и Артуру Хорвичу из Йельского университета, Дэвиду Джулиусу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, а также Вирджинии Мэн-Йи Ли из Пенсильванского университета.

Фридман отмечен за вклад в изучение ожирения и, в частности, за нервное регулирование приема пищи. Он открыл "лептиновую систему", которая работает вне сознания и силы воли, и управляет тем когда, что и как много мы едим. Хартль и Хорвич будут награждены за выяснение роли белков-шаперонов в обеспечении формирования правильной структуры белков и предотвращения образования их комплексов.

Джулиус открыл систему передачи данных между клетками, которая обеспечивает ощущение боли. В частности, он доказал, что перец чили и ментол воздействую на те же рецепторы, которые активируются при жаре или холоде. Мэн-Йи Ли при исследованиях нейродегенеративных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона, сформулировала "тау гипотезу", которая связывает затруднения в работе нейронов со скоплениями тау-белков. Ее работы позволили наметить новые пути для поиска лечения от таких недугов.

Награды в категории New Horizons

Вместе с основными премиями Breakthrough Prize также вручаются награды в категории New Horizons, денежный эквивалент которых составляет $100 тыс.

В этому году New Horizons в области физики будет вручена трем коллективам. Одному за значительный вклад в понимание топологических форм материи и связей между ними, второму - за разработку новаторских способов получения фундаментальной информации о физике из астрономических данных, третьему - за глубокий вклад в развитие понимания квантовой теории поля.

New Horizons в области математики выдадут трем ученым за многочисленные вклады в эргодическую теорию и, в частности, доказательство слабой гипотезы Пинскера; за развитие симплектической и контактной геометрии, расширение понятия подмногообразий Лежандра и перекрученные контактные структуры в пространствах высоких размерностей; а также за работы в области арифметической алгебраической геометрии, в том числе за применение теории многообразий Шимуры и задачи Римана - Гильберта к p-адическим многообразиям.

Breakthrough Prize быстро стала известна и получила репутацию благодаря высокому денежному эквиваленту, а также красочной церемонии награждения. В связи с этим премию также называют "Оскаром науки". Вручение новых премий состоится 3 ноября в Исследовательском центре Эймса НАСА. Трансляция будет организована каналом National Geographic.

Ранее в августе стало известно, что специальная премия Мильнера по физике будет выдана за супергравитацию. В прошлом году аналогичной награды удостоилась первооткрывательница пульсаров. Крупные награды в 2018 году выдали за топологические изоляторы и средство от спинальной атрофии.