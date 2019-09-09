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Осужденному за шпионаж и выданному Украине Сущенко закрыт въезд в Россию на 20 лет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская спецслужба запретила осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который был выдан Украине в рамках обмена, въезжать в РФ в течении 20 лет.

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"Сущенко был помилован указом президента, с которым его ознакомили. После этого ему объявили, что в соответствии с законом о выезде и въезде и на основании тех обвинений, по которым он был осужден, ему закрыт въезд в Россию на 20 лет", - сказал "Интерфаксу" общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.

Он уточнил, что подобное решение принимается ФСБ России в целях национальной безопасности.

Фейгин отметил, что не знает, было ли принято такое решение в отношении других помилованных.

Адвокат осужденного в РФ за подготовку теракта и также выданного 7 сентября Украине режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сказал "Интерфаксу", что также не обладает информацией, закрыт ли его подзащитному въезд в Россию.

Россия и Украина 7 сентября обменяли удерживаемых граждан в формате "35 на 35". На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанные после инцидента у берегов Крыма в 2018 году. В Москву прибыли 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 под Донецком Владимир Цемах.

Россия Украина Роман Сущенко

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