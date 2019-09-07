Украина объявила список выданных ей заключенных

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На официальном сайте президента Украины опубликован список граждан, выданных Россией в рамках обмена заключенными в субботу.

Министр иностранных дел Вадима Пристайко подтвердил в своем твиттере, что среди освобожденных - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Павел Гриб и арестованные после керченского инцидента моряки.

"Продолжаем работу, как это ни сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал он. Министр также призвал мобилизоваться, чтобы достичь возвращения из РФ всех украинских заключенных.

Как сообщалось, обмен прошел в формате "35 на 35". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что список вернувшихся в Россию граждан будет опубликован позже.

Список украинцев, вернувшихся на родину:

1. Роман Сущенко

2. Олег Сенцов

3. Александр Кольченко

4. Владимир Балух

5. Станислав Клых

6. Николай Карпюк

7. Алексей Сизонович

8. Павел Гриб

9. Эдем Бекиров

10. Евгений Панов

11. Артур Панов

12. Роман Мокряк

13. Юрий Безъязычный

14. Андрей Артеменко

15. Андрей Эйдер

16. Богдан Головаш

17. Денис Гриценко

18. Василь Сорока

19. Богдан Небылица

20. Вячеслав Зинченко

21. Сергей Цибизов

22. Сергей Попов

23. Владислав Костишин

24. Андрей Опрыско

25. Андрей Драч

26. Олег Мельничук

27. Михаил Власюк

28. Виктор Беспальченко

29. Владимир Терещенко

30. Евгений Семидоцкий

31. Владимир Лисовий

32. Андрей Шевченко

33. Владимир Варимез

34. Сергей Чулиба

35. Юрий Будзило