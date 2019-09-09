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Матвиенко объяснила явку в Москве и Петербурге благополучием и хорошей погодой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что невысокая явка на выборах в Москве и Санкт-Петербурге связана с тем, что положение дел в этих городах наиболее благоприятно.

По ее мнению, в этих двух городах положение наиболее благоприятное в сравнении с другими субъектами с точки зрения социально-экономического развития, условий жизни, комфортности, заработка.

"Вот знаете, когда как бы хорошо, так а чего ходить на выборы?" - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Она отметила, что в одном из регионов, где наблюдались серьезные проблемы, "люди все пошли, высказали свой протест и свое мнение, потому что они устали жить там в таких условиях".

Кроме того, она связывает невысокую явку в Москве с хорошей погодой. Спикер напомнила, что многие уехали на дачу.

Явка на выборах в Мосгордуму в 2004 и 2009 годах была на уровне 34-35%, однако в 2014 она была на уровне 21%, а в 2019 - 21,77%.

Что касается голосования в Петербурге, то победа Александра Беглова была заслуженной, убеждена считает спикер Совета Федерации.

"Поверьте, никто ему эту победу на блюдечке с голубой каемочкой не принес, он, что называется, отпахал эту кампанию - активнейшим образом встречался с гражданами, откликался на их обращения", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко

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