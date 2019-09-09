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Беглов выиграл выборы губернатора Петербурга с 64,45% голосов

Данные по муниципальным выборам до сих пор не ввели в "ГАС-Выборы"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов набрал 64,45% голосов на выборах главы региона или 734 821 голов. Таковы результаты обработки 100% протоколов, их объявила Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Беглов пошел на выборы самовыдвиженцем.

Явка составила 30,06%, или 1 146 643 человека.

За кандидата от "Справедливой России" Надежду Тихонову проголосовали 16,84% (191 993 голоса), за выдвиженца от "Гражданской платформы" Михаила Амосова - 16,01% (182 603 голоса). 30,7 тысячи бюллетеней оказались недействительными.

Голосование проходило на участках в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Для голосования вне избирательных участков было выдано 43 989 бюллетеней, в переносных ящиках для голосования оказалось 43 883. Также 402 петербуржца проголосовали на выборах губернатора на "цифровых участках" в Москве.

Статистику обработки протоколов по муниципальным выборам в избиркоме Петербурга пока не сообщают. "Думаю, что такие цифры мы соберем, но не сегодня", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Ранее петербургские отделения партий "Справедливая Россия" и "Яблоко" потребовали в ближайшее время ввести в ГАС "Ваборы" протоколы по муниципальным выборам. Они заподозрили, что обработку протоколов затягивают ради масштабных фальсификацией.

Александр Беглов Петербург Михаил Амосов Владимир Бортко

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