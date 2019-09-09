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Верховный суд утвердил пожизненные сроки членам "банды GTA"

Верховный суд утвердил пожизненные сроки членам "банды GTA"
Участник банды GTA Хазратхон Додохонов в Московском областном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России подтвердил приговоры пяти участником "банды GTA", четверо из которых получили пожизненные сроки за убийства и нападения на водителей на дорогах Подмосковья. Все апелляции были отклонены, оснований для смягчения приговоров суд не нашел, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В августе 2018 года Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов были приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, Зафарджон Гулямов - к 20 годам колонии строгого режима. Такие решения вынес Мособлсуд. Он признал их виновными по статьям об убийстве, разбое, бандитизме, незаконном обороте оружия, похищении личных документов и покушении на убийство. В суде отметили, что обвиняемые социально опасны и с безразличием относились к человеческим жизням. Также суд взыскал с них около 3 млн рублей в пользу потерпевших.

Теперь этот приговор Мособлсуда вступил в силу.

В июле 2019 года Мособлсуд назначил еще 20 лет колонии Хазратхону Додохонову за нападение на конвоиров в здании суда в августе 2017 года. Тогда несколько подсудимых попытались бежать. По версии следствия, Додохонов, Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов 1 августа 2017 года напали на двух конвоиров и забрали у них оружие, затем они стреляли в других силовиков и попытались сбежать. По ним начали стрелять. Трое подсудимых погибли на месте, еще один умер в больнице несколько дней спустя, Додохонов выжил.

Члены "банды GTA" в 2012-2014 годах нападали на автомобилистов в Подмосковье. Они вынуждали водителей остановиться на пустынном участке дороги и затем убивали, а их вещи похищали. По версии следствия, в банде было не меньше 15 уроженцев Средней Азии и они совершили не менее 15 разбойных нападений и убили 17 человек.

Верховный суд банда GTA Мособлсуд Хазратхон Додохонов Шерджон Кодиров Анвар Улугмурадов Подмосковье

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