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Власти Краснодара проведут проверку деревьев в детсадах после гибели ребенка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Городские службы Краснодара после гибели девочки, на которую упало дерево в детсаду, проведут проверку всех деревьев на территории образовательных учреждений. Об этом сообщил мэр Евгений Первышов журналистам в понедельник, 9 сентября.

Первышов заявил, что все деревья, в устойчивости которых усомнятся специалисты, спилят "в кратчайшие сроки". По словам мэра, семье погибшей и пострадавшим (еще одной девочке и воспитательнице детсада) окажут необходимую помощь.

"Гибель ребенка на территории муниципального дошкольного учреждения - это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. Конечно, мы окажем всю возможную помощь. Все, что будет необходимо и чем сможем поддержать", - отметил он. Первышов также сообщил, что угрозы жизни пострадавшим в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что старое дерево упало на воспитанников детского сада и воспитательницу во время прогулки. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования трагедии взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Евгений Первышов Краснодар

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