Власти Краснодара проведут проверку деревьев в детсадах после гибели ребенка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Городские службы Краснодара после гибели девочки, на которую упало дерево в детсаду, проведут проверку всех деревьев на территории образовательных учреждений. Об этом сообщил мэр Евгений Первышов журналистам в понедельник, 9 сентября.

Первышов заявил, что все деревья, в устойчивости которых усомнятся специалисты, спилят "в кратчайшие сроки". По словам мэра, семье погибшей и пострадавшим (еще одной девочке и воспитательнице детсада) окажут необходимую помощь.

"Гибель ребенка на территории муниципального дошкольного учреждения - это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. Конечно, мы окажем всю возможную помощь. Все, что будет необходимо и чем сможем поддержать", - отметил он. Первышов также сообщил, что угрозы жизни пострадавшим в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что старое дерево упало на воспитанников детского сада и воспитательницу во время прогулки. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования трагедии взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.