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Дерево упало на гуляющих воспитанников детсада в Краснодаре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ветер повалил старое дерево во дворе детского сада в Краснодаре, в результате чего пострадали двое детей и воспитатель.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, ЧП произошло утром в понедельник, 9 сентября, на территории дошкольного учреждения N48 по ул. Красная, 167/1.

Один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии. Воспитательница получила перелом ноги.

В свою очередь информированный источник рассказал, что у одного из пострадавших детей диагностирована черепно-мозговая травма, у второго - перелом пальца на руке.

Прокуратура начала проверку.

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