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По факту гибели ребенка от падения дерева в Краснодаре возбудили уголовное дело

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели малолетней девочки на прогулке в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело заведено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в понедельник, 9 сентября, при падении дерева в детском саду в Краснодаре пострадали две девочки в возрасте двух лет и воспитатель. От полученных травм один ребенок скончался. Вторая девочка и воспитатель госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ход расследования взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия инцидента, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности в данном детсаду, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям.

Ранее стало известно, что утром 9 сентября старое дерево упало на территории детского сада №48 на улице Красной, 167 в Краснодаре. В результате одна из девочек получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

СКР Краснодар

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