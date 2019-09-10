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Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.

Документ был внесен группой депутатов-единороссов, он предполагает норму КоАП о штрафах для оператора, который при сборе данных не обеспечил записи и хранения этих данных с помощью баз, находящихся на территории РФ.

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Подобное нарушение будет наказываться административным штрафом: на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

Повторное такое правонарушение предлагается наказываться штрафом на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; на юридических лиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Уже штрафуют

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.

Роскомнадзор в конце декабря 2018 года направлял Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. Однако ответы компаний, сочли в ведомстве, "не содержали конкретной информации о локализации или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет".

Позже в отношении компаний были составлены административные протоколы по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом). Наказание за данное правонарушение предусматривает для юридических лиц штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Мировой участок Таганского района Москвы 5 апреля оштрафовал Twitter на 3 тыс. руб., а 12 апреля - Facebook на ту же сумму.

За нарушение данного закона в России уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.

Госдума

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