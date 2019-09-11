Минкомсвязи сочло слишком большими штрафы по законопроекту о персональных данных

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Штрафы, которыми предлагается наказывать за нарушение хранения персональных данных россиян, несопоставимо большие, считает глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

10 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.

"Я считаю, что предлагаемые штрафы несопоставимо велики сейчас. Нужно все это еще проработать и обсудить", - сказал Носков журналистам в среду.

Он добавил, что его ведомство намерено подготовить проект правительственного отзыва, которое будет содержать пожелания "еще поработать над законопроектом".

Документ внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Законопроект предполагает внесение в КоАП нормы о штрафах для операторов связи, которые при сборе данных не обеспечили записи и хранения этих данных с помощью баз, находящихся на территории России.

Это нарушение депутаты предлагают наказывать административным штрафом: для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное правонарушение гражданам будет грозить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей; для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.

Закон о персональных данных Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Он предусматривает штрафные санкции за невыполнение этого требования, а также дает Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.​​​​

Мировой суд Таганского района Москвы 5 апреля оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, а 12 апреля - Facebook на такую же сумму. Представитель последней в суд так и не явился. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил "есть слона по частям" и сообщил, что Facebook и Twitter предоставляется еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ. Он выразил надежду, что до блокировки этих сервисов в России дело не дойдет.

За нарушение данного закона в России уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.