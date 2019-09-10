Греф заявил, что искусственный интеллект в сфере госуслуг принесет пользу россиянам

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие годы россияне смогут ощутить на себе эффект от использования систем искусственного интеллекта, в том числе в сфере оказания услуг, надеется глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг", - сказал Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что в эту сферу вкладывается много инвестиций. "Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы", - сказал Греф.

Путин, в свою очередь, отметил, что Сбербанк создал множество наработок в сфере использования искусственного интеллекта. Нужно только адаптировать эти наработки "к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления". "Нужно только как можно быстрее это сделать", - призвал президент РФ Грефа.