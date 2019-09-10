Братьев Ананьевых обвинили в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы обвиняются в растрате вверенного им имущества банка на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн.

Согласно версии следствия, которая была озвучена на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается его ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева, с 12 по 14 декабря 2017 года, находясь в Москве, Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечный бенефициар которой - Алексей Ананьев.

В отношении Ананьевых были возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Вместе с тем, обвинение братьям пока предъявлено только по статье о растрате.

СКР ходатайствовал о заочном аресте братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Ранее в пресс-службе ПАО "Промсвязьбанк" "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году банк подал заявление в правоохранительные органы - по результатам проверки было возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследуется "противоправная деятельность" его бывших совладельцев - братьев Ананьевых.

Промсвязьбанк признан потерпевшим по делу. Банк с 15 декабря 2017 года санируется через "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.