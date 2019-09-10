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Дело братьев Ананьевых оказалось не единственным делом о растрате денег Промсвязьбанка

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России, помимо уголовного дела о растрате в отношении бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, расследует еще два уголовных дела о причинении ущерба банку более чем на 200 млрд рублей.

"Расследуется ряд уголовных дел, в том числе по факту растраты неустановленными лицам имущества ПАО "Промсвязьбанк" на сумму не менее 102,2 млрд рублей и причинения данной организации имущественного ущерба на сумму не менее 100 млрд рублей при отсутствии признаков хищения. (...) То есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ", - сказал следователь СКР на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается его ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева.

В отношении братьев Ананьевых расследуются дела об особо крупной растрате и легализации преступных доходов, речь идет о сумме более 66 млрд рублей и $575 млн.

В 2018 году Промсвязьбанк обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о "противоправной деятельности" его экс-совладельцев Ананьевых.

Банк с 15 декабря 2017 года санируется через подконтрольный ЦБ "Фонд консолидации банковского сектора". На базе Промсвязьбанка было решено создать банк для гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.

Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев СКР

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