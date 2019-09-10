Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госдума поддержала проект постановления о переходе депутата Натальи Поклонской из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.

Теперь экс-прокурор Крыма будет занимать должность заместителя председателя этого комитета, которым является Леонид Слуцкий.

Поклонская была избрана в Госдуму седьмого созыва от республики Крым, входит во фракцию "Единая Россия".

Ранее глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил журналистам, что Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.

Сама депутат сообщала, что завершает учебу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности.

В сентябре 2018 года Поклонская утратила пост главы комиссии контролю за доходами депутатов, после того как этот комитет был объединен с комитетом по этике на должность главы новой комиссии президиум фракции "Единая Россия" утвердил Отари Аршбу.

Перед этим в руководстве фракции "Единая Россия" подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины - отказом голосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.