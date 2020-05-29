Поклонская и ее бывший муж опровергли слухи об участии в выборах главы Севастополя

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о намерении участвовать в выборах губернатора Севастополя.

Он сообщила "Интерфаксу", что таких амбиций у нее нет и соответствующих предложений ей не поступало, хотя Крым и Севастополь - это ее родина.

Поклонская добавила, что ей интересно было бы продолжать работу в комитете по международным делам Госдумы, куда она недавно перешла. "Новости читаю, улыбаюсь. Самой интересно, кто распространяет подобные слухи", - отметила депутат.

Сообщения об участии Натальи Поклонской и ее бывшего супруга Ивана Соловьева в выборах губернатора Севастополя появились в местных телеграм-каналах 29 мая.

Соловьев также заявил, что начало любой избирательной кампании - время информационных вбросов и домыслов.

"Если я и решу участвовать в каких-либо выборах, вы первые об этом узнаете", - прокомментировал Соловьев эту информацию агентству.

Выборы губернатора Севастополя должны состояться в сентябре 2020 года.