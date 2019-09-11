Ученые впервые обнаружили в Арктике оазисы с маками и одуванчиками

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе реализации проекта Российского научного фонда впервые обнаружили в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оазисы высокопродуктивных экосистем в местах активного таяния мерзлоты, сообщает пресс-служба вуза в среду. Изначально места с повышенной биологической продуктивностью растительности ученые изучали лишь в высохших озерах - хасыреях.

"Однако вскоре вблизи поселка Сёяха мы обнаружили бугры с мелкими озерами между ними, покрытые буйной растительностью, с максимумами урожая трав выше, чем в хасыреях", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории "БиоГеоКлим" ТГУ Сергея Лойко. Как выяснилось, "вспышка жизни" в тундре произошла из-за таяния подземного льда и последующего неравномерного проседания почвы, отметил ученый.

По данным вуза, подземный лед был задет в тот момент, когда в этих местах копали карьеры для добычи песка. Со временем нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве минералы, которые содержались в глубоких слоях, что и обогатило почвы. Далее нарушившийся при проседании покров из мха и лишайника и плодородность почвы привели к активному прорастанию семян злаков и разнотравья, которые по тундре разносят ветер и животные, - в оазисах появились ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, хвощ, ивы.

Вместе с тем ученые уверены, что локальные оазисы не так страшны, как может показаться, так как арктические виды растений формировались под воздействием постоянных умеренных нарушений, связанных с влиянием мамонтовой фауны, и местная флора к этому хорошо адаптирована. Более того, обнаруженный феномен говорит о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода - около двух месяцев - можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов, отмечают исследователи.

По мнению ученых, подобные точечные нарушения могут стимулировать не только расширение флоры, но и разнообразить фауну - не исключено, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.